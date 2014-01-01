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Клапан ограничения давления Ман Тга Тгл Тгм артикул 094114 SAMPA в Алматы

094114 SAMPA Клапан ограничения давления Ман Тга Тгл Тгм
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094114
Наименование Клапан ограничения давления Ман Тга Тгл Тгм
Вес [кг] 0,44
Размер резьбы M22x1,5
Рабочее давление [бар] 11

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан ограничения давления Ман Тга Тгл Тгм производителя SAMPA с артикулом 094114 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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