Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094108 Наименование Кран уровня пола M12x1.5 BPW, MAN, KAMAZ, MAZ 094.108 SAMPA Вес [кг] 0,575

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