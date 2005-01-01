|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|094105
|Наименование
|Кран уровня пола главный МАН 4-серии TGA/PREMIUM 2 (2005>)/Стралис/XF 105 (
|Вес [кг]
|2,57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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