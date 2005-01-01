Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094105 Наименование Кран уровня пола главный МАН 4-серии TGA/PREMIUM 2 (2005>)/Стралис/XF 105 ( Вес [кг] 2,57

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