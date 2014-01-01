Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09410001 Наименование Кран уровня пола кабины

Если вы хотите купить кран уровня пола кабины, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 05239VLT, 0604016, 0611070020, 08463100A, 094100, 100706, 118730. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.