Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094100 Наименование Кран уровня пола кабины FH12 ВСЕ Вес [кг] 0,415

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