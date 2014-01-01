Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094095 Наименование ПГУ сцепления PREMIUM/MAGNUM DXI12 Вес [кг] 3,253

Запчасть пГУ сцепления Премиум/Магнум DXI12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.095. У данной детали есть аналоги с номерами: 094095 Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления Премиум/Магнум DXI12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.