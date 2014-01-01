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Датчик давления масла D2866 артикул 094092 SAMPA в Алматы

094092 SAMPA Датчик давления масла D2866
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094092
Наименование Датчик давления масла D2866
Вес [кг] 0,211
Количество проводов 3
Запчасть датчик давления масла D2866 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.092. У данной детали есть аналоги с номерами: 094092, 18602, 30262009, 337003, 360081064001C, 77011, 78602. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления масла D2866, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла D2866 производителя SAMPA с артикулом 094092 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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