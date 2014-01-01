Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094092 Наименование Датчик давления масла D2866 Вес [кг] 0,211 Количество проводов 3

Запчасть датчик давления масла D2866 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.092. У данной детали есть аналоги с номерами: 094092, 18602, 30262009, 337003, 360081064001C, 77011, 78602. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления масла D2866, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.