Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094087 Наименование Датчик температуры 2-х контактный MB 094.087 Вес [кг] 0,079

Запчасть датчик температуры 2-х контактный Мерседес 094.087 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.087. У данной детали есть аналоги с номерами: 094087 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 2-х контактный Мерседес 094.087 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.