Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094064 Наименование Клапан КПП пневматический Вольво фш 12 (1993-1999) Вес [кг] 0,25

Запчасть клапан КПП пневматический Вольво фш 12 (1993-1999) представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.064. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан КПП пневматический Вольво фш 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.