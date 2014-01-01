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Камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Scania 2192928 артикул 094052 SAMPA в Алматы

094052 SAMPA Камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Scania 2192928
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094052
Наименование Камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Scania 2192928
Вес [кг] 8,427
Размер резьбы M16x1,5
Параметр Type 24 / 16
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для тормозного диска
Запчасть камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Скания 2192928 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.052. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Скания 2192928, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Scania 2192928 производителя SAMPA с артикулом 094052 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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