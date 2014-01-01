|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|094052
|Наименование
|Камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Scania 2192928
|Вес [кг]
|8,427
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Параметр
|Type 24 / 16
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|для тормозного диска
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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