Параметр Type 24 / 16 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для тормозного диска

Запчасть камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Скания 2192928 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.052. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить камера торм. с энергоакк. (диск. тормоз) Скания 2192928, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.