Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093326 Наименование Датчик включения заднего хода Скания/ Ман/ Мерседес M18x1.5 / M27x1 Вес [кг] 0,09

Запчасть датчик включения заднего хода Скания/Ман Мерседес M18x1.5 M27x1 представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.326. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик включения заднего хода Скания/Ман Мерседес M18x1.5 M27x1, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.