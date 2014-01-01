Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093299 Наименование Датчик уровня охлаждающей жидкости Ман Тга Тгс Тгх 093.299 Вес [кг] 0,09

Запчасть датчик уровня охлаждающей жидкости Ман Тга Тгс Тгх 093.299 представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.299. У данной детали есть аналоги с номерами: 08010100A, 093299, 200177, 32713, 81274210195, 81274210232. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня охлаждающей жидкости Ман Тга Тгс Тгх 093.299, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.