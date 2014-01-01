Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093296 Наименование Датчик уровня тосола 093.296 Sampa Вес [кг] 0,09

Запчасть датчик уровня тосола 093.296 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.296. У данной детали есть аналоги с номерами: 093296, 1327199, 1624782, 30912, 545280, DA1162478, PM1327199. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня тосола 093.296 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.