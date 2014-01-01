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Поршень для пневмобаллона 4158N (-8185) артикул 093260 SAMPA в Алматы

093260 SAMPA Поршень для пневмобаллона 4158N (-8185)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 093260
Наименование Поршень для пневмобаллона 4158N (-8185)
Высота [мм] 192
Вес [кг] 2,47
Наружный диаметр [мм] 195
для артикула № SP 554157-KP06, SP 554158-KP, SP 554159-KP09
Наружный диаметр 1 [мм] 260
Если вы хотите купить поршень для пневмобаллона 4158N (-8185), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.260. У данной детали есть аналоги с номерами: 20330 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поршень для пневмобаллона 4158N (-8185) производителя SAMPA с артикулом 093260 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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