|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|093260
|Наименование
|Поршень для пневмобаллона 4158N (-8185)
|Высота [мм]
|192
|Вес [кг]
|2,47
|Наружный диаметр [мм]
|195
|для артикула №
|SP 554157-KP06, SP 554158-KP, SP 554159-KP09
|Наружный диаметр 1 [мм]
|260
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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