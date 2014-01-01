Наружный диаметр [мм] 195 для артикула № SP 554157-KP06, SP 554158-KP, SP 554159-KP09 Наружный диаметр 1 [мм] 260

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