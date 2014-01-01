Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093252 Наименование Датчик положения коленвала, DAF 95XF/CF75 97-02 Вес [кг] 0,11

Запчасть датчик положения коленвала Даф 95XF/CF 75 97-02 представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.252. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения коленвала Даф 95XF/CF 75 97-02, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.