Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093249 Наименование Датчик давления MB Actros и Axor Вес [кг] 0,04

Запчасть датчик давления Мерседес Актрос и Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.249. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015421718, 0035422518, 0055425818, 05726494, 1098402, 121624, 121624OEM. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления Мерседес Актрос и Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.