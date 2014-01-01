Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093241 Наименование Датчик скорости Вес [кг] 0,05

Запчасть датчик скорости представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.241. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик скорости, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.