Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093239 Наименование Датчик температуры Вольво фш 12 (1993-1999) Вес [кг] 0,175

Запчасть датчик температуры Вольво фш 12 (1993-1999) представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.239. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры Вольво фш 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.