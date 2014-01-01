Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093233 Наименование Датчик давления воздуха 0-10 бар 5,0 +-0,3 бар Scania 2/3/4 серия Вес [кг] 0,119 Количество проводов 2

Запчасть датчик давления воздуха 0-10 бар 5 0 + 0 3 бар Скания 2 3 4 серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.233. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления воздуха 0-10 бар 5 0 + 0 3 бар Скания 2 3 4 серия, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.