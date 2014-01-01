Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093220 Наименование Датчик температуры КПП Actros Вес [кг] 0,051

Запчасть датчик температуры КПП Актрос представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.220. У данной детали есть аналоги с номерами: 093220 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры КПП Актрос, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.