Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093215 Наименование Датчик уровня пола для грузовика Вольво FH/PREMIUM 2/TGA электрический Вес [кг] 0,29

Запчасть датчик уровня пола для грузовика Вольво FH/Премиум 2/ТГА электрический представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.215. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня пола для грузовика Вольво FH/Премиум 2/ТГА электрический, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.