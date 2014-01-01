Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093202 Наименование Клапан двухмагистральный Резьба входа M22x1.5 Вес [кг] 0,292

Если вы хотите купить клапан двухмагистральный Резьба входа M22x1.5, просто позвоните нам! Применяется на Мерседес, Volvo, Ивеко, бпв эко, бпв эко плюс, бпв эко плюс 2, bpw eco, bpw eco plus, bpw eco plus 2, Шмитц, Schmitz, FRUEHAUF, Фрюхауф, SMB, СМБ, Koegel, Кегель, Krone, Крона, Wielton, Велтон, Kassbohrer, Касборер, Касбохер, Кассборер. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 160070129, 22015029, 2207100, 22081000, 249501, 333001201, 35330090010. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.