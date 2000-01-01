Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093190 Наименование Кран ручного тормоза MAN 81523156171 Вес [кг] 0,95

Лучшие цены на запчасти для грузовиков MAN. Есть доставка и отправка по Казахстану. Звоните! Кран ручного тормоза МАН Подходит для Тга, Тгс, Ф2000, Л2000, М2000 Производитель: SAMPA. Номер: 093190 Номера аналогов: 093190, 065189036000, 23H024, 372093, 81523156156, 81523156171, 81523156181. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут.