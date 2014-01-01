Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093174 Наименование Кран управления тормозами прицепа DAF65-9 093.174 Вес [кг] 2,95

Запчасть кран управления тормозами прицепа DAF65-9 093.174 представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.174. У данной детали есть аналоги с номерами: 1339396, 1339396A, 1339396R, 1450726, 1450726R, 45507, 570124. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кран управления тормозами прицепа DAF65-9 093.174 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.