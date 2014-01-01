Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093170 Наименование Кран уровня пола БПВ САФ прицепа Шмитц Фрюхауф 5 выходов Вес [кг] 0,807

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