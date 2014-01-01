Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093167 Наименование Датчик уровня пневмоподвески! ECAS M24x1 крепление на 4 отв. MBDAF Вес [кг] 0,29

Запчасть датчик уровня пневмоподвески! ECAS M24x1 крепление на 4 отв. MBDAF представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.167. У данной детали есть аналоги с номерами: 093167 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня пневмоподвески! ECAS M24x1 крепление на 4 отв. MBDAF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.