Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093065 Наименование Соединитель пластиковый Y-типа ФИТИНГ Y-ОБРАЗ. ПЛАСТИК.8ММ Диаметр [мм] 8 Вес [кг] 0,014

Запчасть соединитель пластиковый Y-типа ФИТИНГ Y-ОБРАЗ. ПЛАСТИК.8ММ представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.065. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель пластиковый Y-типа ФИТИНГ Y-ОБРАЗ. ПЛАСТИК.8ММ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.