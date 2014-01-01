Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093049 Наименование Фитинг быстросъемный Т-образный d12d12d12 (пласт.) Диаметр [мм] 12 Вес [кг] 0,031

Запчасть фитинг быстросъемный Т-образный d12d12d12 (пласт.) представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.049. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фитинг быстросъемный Т-образный d12d12d12 (пласт.), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.