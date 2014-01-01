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Соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8) артикул 093047 SAMPA в Алматы

093047 SAMPA Соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 093047
Наименование Соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8)
Диаметр [мм] 8
Вес [кг] 0,004
Запчасть соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8) представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.047. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Соединитель пластиковый Т-типа СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОК Т-ОБРАЗНЫЙ (D=8) производителя SAMPA с артикулом 093047 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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