Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093046 Наименование Фитинг T-образный d06/06/06 PUT пластик 093.046 Диаметр [мм] 6 Вес [кг] 0,01

Запчасть фитинг T-образный d06/06/06 PUT пластик 093.046 представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.046. У данной детали есть аналоги с номерами: 093046 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фитинг T-образный d06/06/06 PUT пластик 093.046 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.