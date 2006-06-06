|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|093046
|Наименование
|Фитинг T-образный d06/06/06 PUT пластик 093.046
|Диаметр [мм]
|6
|Вес [кг]
|0,01
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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