Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093045 Наименование Соединитель пластиковый Т-типа 4X1MM T Скания Мерседес/Ман/Даф/Ивеко/Скания/Вольво Диаметр [мм] 4 Вес [кг] 0,008

Запчасть соединитель пластиковый Т-типа 4X1MM T Скания Мерседес/Ман/Даф/Ивеко/Скания/Вольво представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.045. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель пластиковый Т-типа 4X1MM T Скания Мерседес/Ман/Даф/Ивеко/Скания/Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.