Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093010 Наименование Соединитель пластиковый PG12-08 (12x8мм) Диаметр [мм] 8, 12 Вес [кг] 0,017

Запчасть соединитель пластиковый PG12-08 (12x8мм) представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.010. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель пластиковый PG12-08 (12x8мм), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.