|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|093010
|Наименование
|Соединитель пластиковый PG12-08 (12x8мм)
|Диаметр [мм]
|8, 12
|Вес [кг]
|0,017
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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