Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 093008 Наименование Соединитель пластиковый PG08-06 8x6мм Диаметр [мм] 8, 6 Вес [кг] 0,008

Запчасть соединитель пластиковый PG08-06 8x6мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 093.008. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель пластиковый PG08-06 8x6мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.