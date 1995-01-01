Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 092339 Наименование Клапан отсечки топлива Скания 4-серии (1995-2005) клапан перепускной ТНВД! M14x1.5 2.0-2.5bar Вес [кг] 0,054

Запчасть клапан отсечки топлива Скания 4-серии (1995-2005) клапан перепускной ТНВД! M14x1.5 2.0-2.5bar представлена по производителю SAMPA с артикулом 092.339. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан отсечки топлива Скания 4-серии (1995-2005) клапан перепускной ТНВД! M14x1.5 2.0-2.5bar, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.