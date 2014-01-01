Вес [кг] 36,6 Ø отверстия [мм] 22,5 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 45 Минимальная толщина [мм] 37 Наружный диаметр [мм] 430 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 290 Ø фаски [мм] 335

Запчасть диск тормозной Шмитц (430х168.5х290х45 n10х22.5) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 092.333. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Шмитц (430х168.5х290х45 n10х22.5) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.