|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|092144
|Наименование
|Датчик температуры МАН 4-серии TGA (2000-2008) охл.жидкости ретарды
|Вес [кг]
|0,05
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