Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 092144 Наименование Датчик температуры МАН 4-серии TGA (2000-2008) охл.жидкости ретарды Вес [кг] 0,05

Запчасть датчик температуры МАН 4-серии ТГА (2000-2008) охл.жидкости ретарды представлена по производителю SAMPA с артикулом 092.144. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры МАН 4-серии ТГА (2000-2008) охл.жидкости ретарды, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.