|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|092140
|Наименование
|Клапан пневматический BPW/ROR/SAF Кран растормаживания прицепа
|Вес [кг]
|1,834
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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