|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|092128
|Наименование
|Клапан топливный Даф 75/85/95CF/XF обратный топл. системы
|Вес [кг]
|0,03
|Вид эксплуатации
|механический
|Тип клапана
|Обратный клапан
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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