Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 092114 Наименование Кран уровня пола главный для грузовика Вольво FM12 (1998>) Вес [кг] 2,635

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