Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 091181 Наименование Датчик давления топлива Вес [кг] 0,205

Запчасть датчик давления топлива представлена по производителю SAMPA с артикулом 091.181. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик давления топлива, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.