Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 091171 Наименование Датчик спидометра тахографа Вес [кг] 0,12

Если вы хотите купить датчик спидометра тахографа, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 091.171. У данной детали есть аналоги с номерами: 0135425717, 0145427817, 0155423717, 0165421617, 0165428017, 08011400A, 135425717. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.