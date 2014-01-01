Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 090505 Наименование Р/к разжимного вала на вал Fruehauf Propar 10C Sp@ Вес [кг] 0,26

Запчасть р/к разжимного вала на вал Fruehauf Propar 10C Sp@ представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.505. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к разжимного вала на вал Fruehauf Propar 10C Sp@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.