Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 090504 Наименование Р/к тормозного вала 090.504 Fruehauf Вес [кг] 0,427

Запчасть р/к тормозного вала 090.504 Fruehauf представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.504. У данной детали есть аналоги с номерами: 090504, 80143SK, 030200290410, A5930, A5958. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к тормозного вала 090.504 Fruehauf на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.