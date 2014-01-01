Внутренний диаметр 52 Наружный диаметр [мм] 90

Запчасть ремкомплект балансира 090.501/1 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.501/1. У данной детали есть аналоги с номерами: 0905011, 2286, 100124, 090501, 02901S, A2745. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект балансира 090.501/1 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.