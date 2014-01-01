|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0905011
|Наименование
|РМК балансира 090.501/1 SAMPA
|Высота [мм]
|111,5
|Вес [кг]
|5,85
|Внутренний диаметр
|52
|Наружный диаметр [мм]
|90
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить РМК балансира 090.501/1 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 0905011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита