Ø отверстия [мм] 25,5 Наружный диаметр [мм] 375 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 152,6 Внутренний диаметр 2 (мм) 152,6

Запчасть ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.051. У данной детали есть аналоги с номерами: 090051 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.