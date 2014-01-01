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Ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA артикул 090051 SAMPA в Алматы

090051 SAMPA Ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 090051
Наименование Ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA
Высота [мм] 230
Вес [кг] 25,14
Ø отверстия [мм] 25,5
Наружный диаметр [мм] 375
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника
Внутренний диаметр 1(мм) 152,6
Внутренний диаметр 2 (мм) 152,6
Запчасть ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.051. У данной детали есть аналоги с номерами: 090051 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица FRUEHAUF (без подшипника) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 090051 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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