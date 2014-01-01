Внутренний диаметр 89 Наружный диаметр [мм] 152,5

Запчасть подшипник ступицы FRUEHAUF представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.050. У данной детали есть аналоги с номерами: 1040601, 74688, 800702, A5800, AASHM51844510, AJA0813001, HM51844510. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы FRUEHAUF, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.