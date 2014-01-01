|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0900471
|Наименование
|Стремянка задней рессоры FRUEHAUF
|Длина [мм]
|325
|Вес [кг]
|3,091
|Размер резьбы
|M24x2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
|ширина в свету
|129,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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