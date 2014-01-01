Число зубцов кольца ABS 100 Высота 1 [мм] 15 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 108 Наружный диаметр [мм] 185 Наружный диаметр 1 [мм] 152,6

Запчасть сальник FRUEHAUF СМБ ступицы (108х152.6/185х19) кассетный SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.046. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник FRUEHAUF СМБ ступицы (108х152.6/185х19) кассетный SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.