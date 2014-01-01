|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090046
|Наименование
|Сальник FRUEHAUF SMB ступицы (108х152.6/185х19) кассетный SAMPA
|Высота [мм]
|19,5
|Вес [кг]
|0,48
|Число зубцов кольца ABS
|100
|Высота 1 [мм]
|15
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр
|108
|Наружный диаметр [мм]
|185
|Наружный диаметр 1 [мм]
|152,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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