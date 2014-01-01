Ширина зева гаечного ключа 10

Если вы хотите купить крышка ступицы Fruehauf СМБ M155*2.5, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.037. У данной детали есть аналоги с номерами: 110803504340, 140213, 45439, 57159, 8300040SX, 900218, A5832. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA.