|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|090037
|Наименование
|Крышка ступицы Fruehauf SMB M155*2.5
|Вес [кг]
|0,68
|Размер резьбы
|M155x2,5
|Ширина зева гаечного ключа
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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