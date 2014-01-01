Наружный диаметр [мм] 28

Запчасть пружина тормозных колодок 28/5.5x178; СМБ C3 представлена по производителю SAMPA с артикулом 090.034. У данной детали есть аналоги с номерами: 090034, A5919, WA5919. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозных колодок 28/5.5x178; СМБ C3 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.